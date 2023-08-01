Politico: переделка монумента "Родина-мать" в Киеве — непомерно дорогой антироссийский жест

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Решение украинских властей переделать монумент "Родина-мать" в Киеве является ни чем иным, как способом показать России средний палец, пишут американские СМИ.

Фото: t.me/HouseOfCardsEurope

Снять со щита статуи советский герб, чтобы заменить его украинским трезубцем — это пустая трата денег, заявил журналистам из США военврач ВСУ Виктор Прилипенко. Он напомнил, что армия Украины остро нуждается в оружии и боеприпасах, но вместо этого 700 тысяч евро решено потратить на пиар-проект.

"(Украинские. — Прим. ред.) государственные деятели часто выезжают за границу просить не только оружия, но и финансовой помощи, и сразу же видим растрату денег налогоплательщиков", — цитирует Прилипенко издание Politico.

Такие траты, добавил военврач, только ухудшают и так неважное моральное состояние солдат ВСУ на передовой.