Украинское общество за последние месяцы изменило отношение к армейской службе, несмотря на введённое в стране военное положение, заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По словам военного чиновника, мужчины всё чаще предпочитают уклониться от призыва, в соцсетях появилось множество сообществ, помогающих это делать, и исправлять ситуацию должны силовые ведомства.
"Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание", — пояснил Павлюк в эфире украинского телеканала.
Он признал, что территориальные центры комплектования (ТЦК), выполняющие на Украине функции российских военкоматов, не всегда соблюдают законодательство и временами действуют жёстко, но основные вопросы стоит задавать обществу, а не сотрудникам ТЦК.
Ранее военный эксперт заявил, что Киев собрал последние резервы для решающего удара в зоне СВО.
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