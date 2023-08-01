В Минобороны Украины признали, что население начинает массово уклоняться от мобилизации

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Украинское общество за последние месяцы изменило отношение к армейской службе, несмотря на введённое в стране военное положение, заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Фото: официальный сайт Министерства обороны Украины

По словам военного чиновника, мужчины всё чаще предпочитают уклониться от призыва, в соцсетях появилось множество сообществ, помогающих это делать, и исправлять ситуацию должны силовые ведомства.

"Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание", — пояснил Павлюк в эфире украинского телеканала.

Он признал, что территориальные центры комплектования (ТЦК), выполняющие на Украине функции российских военкоматов, не всегда соблюдают законодательство и временами действуют жёстко, но основные вопросы стоит задавать обществу, а не сотрудникам ТЦК.

Ранее военный эксперт заявил, что Киев собрал последние резервы для решающего удара в зоне СВО.