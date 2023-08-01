Польше стоит ввязываться в долгосрочный стратегический конфликт с Россией и ставить ставку на её уничтожение, иначе стране грозит "конец", заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Как подчеркнул Макгрегор, Варшаве необходимо основательно взвесить планы по вмешательству в украинский конфликт в собственных целях. Так как Россия не оставит подобные шаги без внимания.
"Если вы двинетесь на запад Украины без поддержки НАТО, примут ли это русские? Или они всё равно будут видеть в вас троянского коня НАТО? — задался вопросом экс-советник в интервью польскому изданию Myśl Polska. — Русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить вас".
По словам Макгрегора, если Польша и хочет добиться чего-то на Западной Украине, то Варшаве стоит задуматься о выходе из Североатлантического альянса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.