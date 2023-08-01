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Экс-советник Пентагона Макгрегор предостерёг Польшу от конфликта с Россией: троянский конь НАТО

0:55
Мир

Польше стоит ввязываться в долгосрочный стратегический конфликт с Россией и ставить ставку на её уничтожение, иначе стране грозит "конец", заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона Макгрегор предостерёг Польшу от конфликта с Россией: троянский конь НАТО
Фото: dziennik-polityczny.com

Как подчеркнул Макгрегор, Варшаве необходимо основательно взвесить планы по вмешательству в украинский конфликт в собственных целях. Так как Россия не оставит подобные шаги без внимания.

"Если вы двинетесь на запад Украины без поддержки НАТО, примут ли это русские? Или они всё равно будут видеть в вас троянского коня НАТО? — задался вопросом экс-советник в интервью польскому изданию Myśl Polska. — Русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить вас".

По словам Макгрегора, если Польша и хочет добиться чего-то на Западной Украине, то Варшаве стоит задуматься о выходе из Североатлантического альянса.

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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