Экс-советник Пентагона Макгрегор предостерёг Польшу от конфликта с Россией: троянский конь НАТО

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Польше стоит ввязываться в долгосрочный стратегический конфликт с Россией и ставить ставку на её уничтожение, иначе стране грозит "конец", заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: dziennik-polityczny.com

Как подчеркнул Макгрегор, Варшаве необходимо основательно взвесить планы по вмешательству в украинский конфликт в собственных целях. Так как Россия не оставит подобные шаги без внимания.

"Если вы двинетесь на запад Украины без поддержки НАТО, примут ли это русские? Или они всё равно будут видеть в вас троянского коня НАТО? — задался вопросом экс-советник в интервью польскому изданию Myśl Polska. — Русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить вас".

По словам Макгрегора, если Польша и хочет добиться чего-то на Западной Украине, то Варшаве стоит задуматься о выходе из Североатлантического альянса.