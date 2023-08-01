Польский генерал Полько раскритиковал ВСУ: контрнаступление — это сильно сказано

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Действия ВСУ на линии соприкосновения вряд ли можно назвать громким словом контрнаступление, заявил польский генерал Роман Полько.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

По его словам, украинская армия недостаточно оснащена и нуждается в поставках авиации.

"Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы", — заявил Полько PAP.

По его словам, ни одного из принципов контрнаступления ВСУ на фронте не показали. Генерал выразил надежду, что украинские боевики смогут нанести "значительный удар" уже предстоящей осенью.