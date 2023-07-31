Власти Ирана выступают за любые действия по урегулирование конфликта на Украине, в том числе переговоры, которые планируются в Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.
В начале августа в Саудовской Аравии должны состояться переговоры, главной темой которых будет урегулирование конфликта на Украине.
"Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса", — заявил представитель МИД Ирана.
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