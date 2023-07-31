Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по украинскому вопросу

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Ирана выступают за любые действия по урегулирование конфликта на Украине, в том числе переговоры, которые планируются в Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com

В начале августа в Саудовской Аравии должны состояться переговоры, главной темой которых будет урегулирование конфликта на Украине.

"Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса", — заявил представитель МИД Ирана.