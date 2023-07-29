NYP: вызванный укусом клеща загадочный недуг угрожает сотням тысяч людей

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Сотни тысяч людей в США может затронуть малоизвестная опасная для жизни пищевая аллергия, вызванная укусом клеща. Об этом предупредили в своём еженедельном отчёте Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет The New York Post.

Фото: pixabay.com

В слюне клеща содержится молекула сахара (Альфа-гал), которая, попав в организм человека, вызывает аллергию на определённые виды красного мяса. В первую очередь, речь идёт о свинине, баранине, мясе кролика и оленине, а также продуктах из животного жира, в том числе молоке. Серьёзные симптомы аллергии могут наблюдаться в течение нескольких часов после употребления этих продуктов.

Эпидемиолог Джоанна Зальцер заявила, что с 2008 года года CDC официально получил сообщения о более чем 110 тысячах случаев Альфа-гал синдрома, однако фактическое число заболевших в США может достигать 450 тысяч человек.

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