Африканист Васильев: военный переворот в Нигере на руку России

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Причастность западных стран к военному перевороту в Нигере на африканском континенте вряд ли возможна, однако мятеж играет на руку России, пояснил в беседе с Pravda.Ru политтехнолог, африканист Виктор Васильев.

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Как подчеркнул эксперт, что военные, которые настроены категорически против политики Запада, возьмут в полной мере власть над страной, что станет плюсом в развитии отношений с Россией.

"Станут её официальными представителями, приведут к укреплению взаимоотношений России и Африки. Почему? Потому что это не первый и не последний путч. Везде, во всех странах (Африки. — Прим. ред.) он проходил под панафриканскими лозунгами, то есть антиколониальными лозунгами, то есть "долой Запад"…", — пояснил эксперт.

Новое правительство, так или иначе, будет искать новых контактов с Россией, в основном из-за проработки "кейса безопасности", пояснил Васильев.

Больше всего от мятежа и смещения лояльного президента Мохамеда Базума пострадает Франция, подчеркнул эксперт. Париж долго добивался влияния на континенте и заполучил. 90 процентов добычи урана корпорациями страны происходит в Нигере.

Однако сейчас все планы удержать там власть могут рухнуть, и французские политики приложат максимум усилий, чтобы сместить военных мятежников.

"Возможен пересмотр взаимоотношений, то есть на каких основаниях французские корпорации добывают уран, на более выгодных условиях, соответственно, для Нигера. Также возможен их уход из этой страны. Но для Франции крайне неприятный сценарий", — резюмировал эксперт.