Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералами в Днепропетровской области. На заседании Ставки присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Двум последним лидер Незалежной вручил подарки.
Главком получил от президента именной пистолет с золотой ручкой и 12 патронов, которые прилагаются к оружию. Сырскому подарили картину с журавлём.
Ранее капитан корпуса морской пехоты в отставке Мэтью Хох заявил, что Зеленский принял "аморальное и жестокое" решение, когда отправил солдат ВСУ в наступление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.