Зеленский подарил Залужному пистолет, а Сырскому вручил картину с журавлём

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералами в Днепропетровской области. На заседании Ставки присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Двум последним лидер Незалежной вручил подарки.

Главком получил от президента именной пистолет с золотой ручкой и 12 патронов, которые прилагаются к оружию. Сырскому подарили картину с журавлём.

Ранее капитан корпуса морской пехоты в отставке Мэтью Хох заявил, что Зеленский принял "аморальное и жестокое" решение, когда отправил солдат ВСУ в наступление.