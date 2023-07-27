Президент Украины Владимир Зеленский решил начать контрнаступление, несмотря на то, что ВСУ не могут оказать достойное сопротивление российской армии на поле боя. Об этом сообщил экс-сотрудник госдепартамента США, капитан корпуса морской пехоты в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский пожертвовал военными, это было жестоко и аморально — одним словом, настоящая катастрофа", — отметил он.
Хох убеждён: руководство киевского режима пыталось продемонстрировать успехи в ходе конфликта в преддверии саммита НАТО. Однако Украина понесла колоссальные потери, а новое наступление приведёт к полному разгрому ВСУ, считает американский офицер.
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