Экс-сотрудник Госдепа Мэтью Хох: контрнаступление Зеленского обрекает ВСУ на смерть

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Президент Украины Владимир Зеленский решил начать контрнаступление, несмотря на то, что ВСУ не могут оказать достойное сопротивление российской армии на поле боя. Об этом сообщил экс-сотрудник госдепартамента США, капитан корпуса морской пехоты в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фото: https://t.me/stranaua

"Зеленский пожертвовал военными, это было жестоко и аморально — одним словом, настоящая катастрофа", — отметил он.

Хох убеждён: руководство киевского режима пыталось продемонстрировать успехи в ходе конфликта в преддверии саммита НАТО. Однако Украина понесла колоссальные потери, а новое наступление приведёт к полному разгрому ВСУ, считает американский офицер.