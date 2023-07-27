В Полтаве убрали памятники Пушкину и генералу Ватутину

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В украинском городе Полтава памятники вновь подвергаются репрессиям со стороны министерства культуры, на этот раз убрали монументы поэта Пушкина и генерала Ватутина, об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Фото: REX/ Shutterstock

Проведенные работы подтвердила депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она опубликовала снимки, на которых видно, что снятые с постамента памятники погружены в автомобиль коммунальных служб. Дальнейшее место хранение неизвестно.

Недавно украинский Минкульт сообщил о демонтажных работах советской символики с монумента "Родина-мать" и ее замену на герб страны — трезубец.