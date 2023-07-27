Путин пообещал обеспечить страны Африки бесплатным зерном

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Владимир Путин заверил, что Россия может компенсировать поставки зерна в африканские страны после отмены зерновой сделки.

Фото: kremlin.ru

Президент России на форуме "Россия − Африка" объяснил, что наша страна может отправлять зерновые культуры в страны Африки, как в рамках коммерческих сделок, так и бесплатно для самых беднейших государств континента.

Глава РФ заявил, что западные страны препятсвуют поставкам зерна в Африку.

Он назвал "пустыми разговорами", слова лидеров западных стран о желании помочь беднейшим африканским странам.

Пктин пообещал бесплатно доставлять 25-50 тысяч тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрею. Это, по словам президента РФ, будет возможно, так как в этом году в России ожидается рекордный урожай.

Ранее сообщалось, что Россия сможет заместить украинскую пшеницу и без зерновой сделки.

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