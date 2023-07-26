Россия ответит на решение властей Молдавии сократить персонал в российском посольстве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение властей Молдавии сократить численность персонала российского посольства. Об этом она сообщила во время брифинга.

Фото: lenta.ru

Дипломат подчеркнула, что указанное решение Кишинёва расценивается как не обоснованное и недружественное по отношению к России. Оно не останется без ответа.

Захарова охарактеризовала данный шаг как очередную попытку разрушить двусторонние отношения между странами, а обвинения со стороны Молдавии — голословными.

Напомним, ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что республика сократит численность персонала российского диппредставительства. Причиной тому является подозрение сотрудников в причастности к дестабилизации ситуации в государстве.