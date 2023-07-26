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Россия ответит на решение властей Молдавии сократить персонал в российском посольстве

Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение властей Молдавии сократить численность персонала российского посольства. Об этом она сообщила во время брифинга.

Россия ответит на решение властей Молдавии сократить персонал в российском посольстве
Фото: lenta.ru

Дипломат подчеркнула, что указанное решение Кишинёва расценивается как не обоснованное и недружественное по отношению к России. Оно не останется без ответа.

Захарова охарактеризовала данный шаг как очередную попытку разрушить двусторонние отношения между странами, а обвинения со стороны Молдавии — голословными.

Напомним, ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что республика сократит численность персонала российского диппредставительства. Причиной тому является подозрение сотрудников в причастности к дестабилизации ситуации в государстве.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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