Алексей Рогозин прокомментировал атаки украинских беспилотников на Москву

Атаки украинских беспилотников на Москву не имели военной цели, это был исключительно террористический ход. В этом уверен экс-руководитель фирмы "Ильюшин" Алексей Рогозин.

Фото: Вадим Савицкий

Эксперт отметил, что дроны, атаковавшие столицу, были запущены с территории Украины.

"Скорее всего, никакой прямой военной угрозы такие аппараты не представляли. Тогда зачем? Согласен с оценкой, что это акт государственного терроризма, полностью подпадающий под его определение", — написал Алексей Рогозин в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что атака дронов на Москву была направлена не только на запугивание и дестабилизацию обстановки в РФ. Украинцы хотели, чтобы ВС РФ переместили часть систем ПВО и РЭБ к российской столице, убрав их из зоны непосредственных боевых действий.

В заключение Рогозин призвал ударить по центрам принятия решений для того, чтобы прекратить атаки на российскую территорию.