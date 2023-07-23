Дальнейшие поставки вооружений Украине должны быть прекращены из-за провального положения, в котором оказались ВСУ на Украине. Такую точку зрения изложил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Таким образом политик высказался по поводу материала, опубликованного в издании Telegraph, в котором речь шла о значительных неудачах контрнаступления ВСУ.
"Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине" — написал Филиппо в Twitter*.
Однако несмотря на то, что ВСУ находятся на грани полного краха, ЕС по-прежнему снабжает деньгами киевский режим, поражение которого можно наблюдать уже сегодня, отметил политик.
В заключение Филиппо вновь обратился к главам европейских государств с призывом прекратить военные действия, и задуматься о дипломатическом решении конфликта.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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