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Французский политик Филиппо назвал катастрофой провал ВСУ в ходе контрнаступления

1:06
Мир

Дальнейшие поставки вооружений Украине должны быть прекращены из-за провального положения, в котором оказались ВСУ на Украине. Такую точку зрения изложил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Французский политик Филиппо назвал катастрофой провал ВСУ в ходе контрнаступления
Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Таким образом политик высказался по поводу материала, опубликованного в издании Telegraph, в котором речь шла о значительных неудачах контрнаступления ВСУ.

"Достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине" — написал Филиппо в Twitter*.

Однако несмотря на то, что ВСУ находятся на грани полного краха, ЕС по-прежнему снабжает деньгами киевский режим, поражение которого можно наблюдать уже сегодня, отметил политик.

В заключение Филиппо вновь обратился к главам европейских государств с призывом прекратить военные действия, и задуматься о дипломатическом решении конфликта.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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