Французский политик Флориан Филиппо назвал сумасшествием требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить ВСУ 300 танков.
По мнению политика, запросы Киева становятся всё более "абсурдными".
"Всё больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу?" — написал политик на своей странице в Twitter*.
Филиппо потребовал страны Запада и, в частности, Францию прекратить поставлять оружие Украине и "прекратить это безумие".
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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