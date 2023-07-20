Во Франции назвали сумасшествием требования Зеленского — "А скоро и нашу ядерную бомбу?"

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Французский политик Флориан Филиппо назвал сумасшествием требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить ВСУ 300 танков.

Фото: AP Photo / Yves Herman

По мнению политика, запросы Киева становятся всё более "абсурдными".

"Всё больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу?" — написал политик на своей странице в Twitter*.

Филиппо потребовал страны Запада и, в частности, Францию прекратить поставлять оружие Украине и "прекратить это безумие".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.