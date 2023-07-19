Эксперт Кларк спрогнозировал поражение Запада в случае провала контрнаступления Украины

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Западу грозит "сокрушительное поражение", если Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалят контрнаступление. Об этом заявил эксперт аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

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По его словам, при таком сценарии Киеву придётся пойти на территориальные уступки. Как пояснил специалист, перед украинской армией стоит задача отрезать сухопутный коридор, который связывает Крымский полуостров с регионами РФ, а также вернуть утраченные земли.

Кларк убеждён: если Украина не достигнет значимых результатов до холодного сезона, ей придётся принять условия Москвы в ходе переговоров. Неудачи Киева на поле боя спровоцируют ещё большую усталость от конфликта на Западе, уточнил эксперт.

"Западным правительствам нужно подготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок", — отметил Кларк в материале для Telegraph.

Ранее журналисты Washington Post сообщили, что наступательная операция ВСУ зашла в тупик, несмотря на помощь со стороны США и НАТО.