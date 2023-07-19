Западу грозит "сокрушительное поражение", если Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалят контрнаступление. Об этом заявил эксперт аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
По его словам, при таком сценарии Киеву придётся пойти на территориальные уступки. Как пояснил специалист, перед украинской армией стоит задача отрезать сухопутный коридор, который связывает Крымский полуостров с регионами РФ, а также вернуть утраченные земли.
Кларк убеждён: если Украина не достигнет значимых результатов до холодного сезона, ей придётся принять условия Москвы в ходе переговоров. Неудачи Киева на поле боя спровоцируют ещё большую усталость от конфликта на Западе, уточнил эксперт.
"Западным правительствам нужно подготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок", — отметил Кларк в материале для Telegraph.
Ранее журналисты Washington Post сообщили, что наступательная операция ВСУ зашла в тупик, несмотря на помощь со стороны США и НАТО.
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