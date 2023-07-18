WP: контрнаступление ВСУ зашло в тупик, несмотря на помощь Запада в обучении ВСУ

Хоть США и их союзники по НАТО и обучили ВСУ, как нужно действовать при наступлении, снабдив их соответствующей техникой для разминирования, всё равно контрнаступление украинских войск идёт без особого успеха. Об этом сообщает газета Washington Post.

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Собеседник издания — неназванный американских чиновник — отметил, что США вместе с партнёрами подготовили украинских военных к комплексным наступательным манёврам, и передали им оборудование для разминирования, однако для успешного продвижения ВСУ нужно использовать предоставленные им возможности очень быстро.

"Применить все эти возможности таким образом, чтобы они могли преодолеть эти препятствия, но сделать это быстро, чрезвычайно важно", — заявил чиновник.

Он отметил, что ситуация в зоне спецоперации по-прежнему сложная, а успехи ВСУ в контрнаступлении "ограниченны".

Вместе с тем в Белом доме не теряют надежды, что Киев ещё сможет провести "масштабную операцию", прорвав российскую оборону.

При этом авторы напомнили, что партнёры Украины сомневаются в способности Киева к оперативным действиям, потому что до сих пор вместо "скоординированных манёвров с использованием большого количества техники" действия украинских военных были направлены на истощение противника.