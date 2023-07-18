Baijiahao: три причины, почему Запад развязал украинский конфликт

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Аналитики китайского издания Baijiahao рассказали, почему западные страны развязали украинский конфликт. Они указывают на три основные причины.

Фото: culture.ru

Во-первых, аналитики отмечают, что западные страны используют украинский конфликт как инструмент для ослабления влияния и статуса России в Европе. Поддерживая Украину и способствуя её вступлению в НАТО, Запад стремится расширить своё влияние на восток. Это позволит создать военный альянс под руководством Соединённых Штатов, включая ряд стран, и значительно усилить свою гегемонию в мире.

Во-вторых, обозреватели указывают на экономический аспект. В случае поражения России Соединённые Штаты получат больше возможностей для монополизации мирового энергетического рынка. Применяя санкции против различных стран, США смогут контролировать цены на нефть и газ и использовать это в качестве инструмента давления и манипуляций на международной арене.

В-третьих, аналитики отмечают, что победа западного лагеря в украинском конфликте приведёт к укреплению доллара и расширению мощи Соединённых Штатов. Доллар как мировая резервная валюта позволяет США осуществлять контроль над финансовой системой и манипулировать политической ситуацией в других странах. В случае победы Соединённые Штаты смогут использовать свои преимущества в политике, экономике и информационной сфере для укрепления своего гегемонического положения и контроля над другими государствами.