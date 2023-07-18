Отношения между Москвой и Тегераном максимально крепки, устойчивы и стабильны, — так сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время своего телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Глава МИД нашей страны назвал отношения Ирана и России крепкими".
Напомним, ранее стало известно о состоявшейся встрече представителей Израиля и Британии, в ходе которой политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Иран и проводимый на Украине конфликт.
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Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".