Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: целая группа солдат ВСУ сдалась в плен на Запорожском направлении
Французская счётная палата обнародовала сумму расходов на содержание жены Макрона
На Дону организовали телемост с участниками СВО
Певица Монеточка* обжаловала штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в суде
Военный эксперт объяснил, зачем российские танки попадают в лаборатории Британии
Певица Наргиз намерена продолжать исполнять песни продюсера Максима Фадеева
Пластический хирург рассказал, как делают "кубики" пресса и опасно ли это
Ходаковский рассказал о "новой фишечке", с помощью которой генералов РФ отправляют в отставку
Lenta.ru: Ученые обнаружили новые лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера

Полковник Матвийчук призвал разрушить мосты в Киеве после ЧП в Крыму

1:18
Мир

Российские войска нанесли мощный удар возмездия за теракт на Крымском мосту по инфраструктуре портов Одессы, Николаева и Очакова. Однако, по мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ответ за второй подрыв Крымского моста должен потрясти не только киевский режим, но и страны коллективного Запада.

Полковник Матвийчук призвал разрушить мосты в Киеве после ЧП в Крыму
Фото: goodfon.ru

"Мы должны адекватно отреагировать и разрушить стратегические центры противника. Они (Запад и Украина. — Прим. ред.) должны понять, что так играть с Россией нельзя, и особенно с Крымским мостом. Вторую атаку прощать нельзя", — отметил эксперт в беседе с "МК".

В таких городах, как Чоп, Ужгород, Мукачево, есть железнодорожные переходы со стороны Венгрии, Польши и Словакии. В случае удара ВКС РФ по данным точкам все пути, по которым Запад снабжает Украину, будут уничтожены, указал Матвийчук.

"Тот же Киев расположен на двух берегах Днепра. И там имеется два стратегических моста. Это мост Патона и мост Метро. Если их разрушить, жизнь в Киеве остановится. Возможно, тогда там поймут, как всё это время жили люди в Донбассе", — заключил полковник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Певица Наргиз намерена продолжать исполнять песни продюсера Максима Фадеева
Пластический хирург рассказал, как делают "кубики" пресса и опасно ли это
Полковник Матвийчук призвал разрушить мосты в Киеве после ЧП в Крыму
Ходаковский рассказал о "новой фишечке", с помощью которой генералов РФ отправляют в отставку
Lenta.ru: Ученые обнаружили новые лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера
Нижегородцы-транссексуалы боятся делать операции по смене пола
Наргиз Закирова готовится выпустить песню на украинском языке: выйдет новый альбом
MWM: авиация России легко уничтожает БМП Bradley и танки Leopard на Украине
Доктор Мясников рассказал, что шоколад можно даже худеющим
7 растений в саду для здоровья хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников