Полковник Матвийчук призвал разрушить мосты в Киеве после ЧП в Крыму

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Российские войска нанесли мощный удар возмездия за теракт на Крымском мосту по инфраструктуре портов Одессы, Николаева и Очакова. Однако, по мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, ответ за второй подрыв Крымского моста должен потрясти не только киевский режим, но и страны коллективного Запада.

Фото: goodfon.ru

"Мы должны адекватно отреагировать и разрушить стратегические центры противника. Они (Запад и Украина. — Прим. ред.) должны понять, что так играть с Россией нельзя, и особенно с Крымским мостом. Вторую атаку прощать нельзя", — отметил эксперт в беседе с "МК".

В таких городах, как Чоп, Ужгород, Мукачево, есть железнодорожные переходы со стороны Венгрии, Польши и Словакии. В случае удара ВКС РФ по данным точкам все пути, по которым Запад снабжает Украину, будут уничтожены, указал Матвийчук.

"Тот же Киев расположен на двух берегах Днепра. И там имеется два стратегических моста. Это мост Патона и мост Метро. Если их разрушить, жизнь в Киеве остановится. Возможно, тогда там поймут, как всё это время жили люди в Донбассе", — заключил полковник.