Когда Вашингтон выйдет из Украины и займётся дальневосточным "прожектом", ответственным за бойню будет назначен Берлин.
Об этом сообщил киевский политолог и эксперт Вадим Карасёв.
При этом, Незалежной от этого не надо ждать позитивного — сегодняшняя критика Киева со стороны Болгарии и Венгрии — это позиция ФРГ и её отношение к Киеву, озвученное устами большинства политиков ЕС.
"Скорее всего, немцы будут ответственными за Украину — послевоенную и холодно-военную, потому что американцы долго тут не задержатся, им надо будет решать вопрос на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском ТВД, в Тайваньском проливе, Китайском море, и это очень показательно…" — отметил в интервью украинским СМИ аналитик.
По его словам, роль Германии будет усиливаться, а "болгары и венгры во многом говорят и немецким языком". Они может ещё и дадут "помощи", но они уже начали другую риторику, поэтому вся Европа скоро повернется на 180 градусов, подытожил Карасёв.
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