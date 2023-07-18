США ответственным за бойню на Украине сделают Германию

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Когда Вашингтон выйдет из Украины и займётся дальневосточным "прожектом", ответственным за бойню будет назначен Берлин.

Фото: life.ru

Об этом сообщил киевский политолог и эксперт Вадим Карасёв.

При этом, Незалежной от этого не надо ждать позитивного — сегодняшняя критика Киева со стороны Болгарии и Венгрии — это позиция ФРГ и её отношение к Киеву, озвученное устами большинства политиков ЕС.

"Скорее всего, немцы будут ответственными за Украину — послевоенную и холодно-военную, потому что американцы долго тут не задержатся, им надо будет решать вопрос на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском ТВД, в Тайваньском проливе, Китайском море, и это очень показательно…" — отметил в интервью украинским СМИ аналитик.

По его словам, роль Германии будет усиливаться, а "болгары и венгры во многом говорят и немецким языком". Они может ещё и дадут "помощи", но они уже начали другую риторику, поэтому вся Европа скоро повернется на 180 градусов, подытожил Карасёв.

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