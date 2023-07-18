Китайское правительство рассчитывает на то, что участникам зерновой сделки удастся решить актуальный вопрос глобальной продовольственной безопасности.
С соответствующим заявлением выступили сегодня официальные представители Министерства иностранных дел КНР, пишут корреспонденты РИА Новости.
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