МИД Китая надеется, что участники зерновой сделки решат актуальный вопрос глобальной продовольственной безопасности

0:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Китайское правительство рассчитывает на то, что участникам зерновой сделки удастся решить актуальный вопрос глобальной продовольственной безопасности.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

С соответствующим заявлением выступили сегодня официальные представители Министерства иностранных дел КНР, пишут корреспонденты РИА Новости.