Пшеница стремительно подорожала на фоне заявления Москвы о прекращении зерновой сделки

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Фьючерс на пшеницу с сентябрьской поставкой подскочил на 4,24 процента, достигнув отметки в 6,89 доллара за бушель. Таковы данные торговой сессии на товарной бирже Чикаго по состоянию на 12:06 (мск).

Фото: pixabay.com

Рыночные эксперты акцентировали внимание на том, что стоимость пшеницы резко выросла после заявления пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля проинформировал сегодня утром о том, что зерновая сделка прекращена.

Российская сторона продолжит реализацию ранее достигнутых договорённостей при условии выполнения её части сделки, резюмировал Песков.