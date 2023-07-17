Фьючерс на пшеницу с сентябрьской поставкой подскочил на 4,24 процента, достигнув отметки в 6,89 доллара за бушель. Таковы данные торговой сессии на товарной бирже Чикаго по состоянию на 12:06 (мск).
Рыночные эксперты акцентировали внимание на том, что стоимость пшеницы резко выросла после заявления пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля проинформировал сегодня утром о том, что зерновая сделка прекращена.
Российская сторона продолжит реализацию ранее достигнутых договорённостей при условии выполнения её части сделки, резюмировал Песков.
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