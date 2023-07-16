Поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе показало серьёзные разногласия внутри альянса, что играет на руку России, заявил обозреватель Дэниел Уильямс.
Несмотря на созданную группу Совет НАТО-Украина, после жалоб украинского лидера на нежелание принимать страну в альянс стала очевидно театральность "единства" между военным блоком и Киевом.
"Владимир Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу", — написал эксперт в здании Asia Times.
Он отметил, что после отъезда президента Украины многие натовские чиновники обрушились на него с резкой критикой и выступали с инициативой "наказать Зеленского за его выходку".
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