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Украина вела запрет на курение общественных местах и рекламу табачных изделий

0:58
Мир

Начиная с 11 июля, на территории Украины действует полный запрет на курение в общественных местах и рекламу табачной продукции. Как передаёт newizv.ru, к этому также относятся электронные и ароматизированные сигареты и все необходимые для них жидкости.

Украина вела запрет на курение общественных местах и рекламу табачных изделий
Фото: iz.ru

Те, кто попробует нарушить закон, будут выплачивать штраф в размере 20-30 тыс. гривен, что приравнивается к 50-75 тыс. рублям.

Однако в течение года изготовители табачных изделий смогут распродать свой товар. Стоит отметить, что товарно-денежный оборот должен происходить исключительно между совершеннолетними гражданами страны. Продавцы, которые будут продавать лицам, не достигших 18 лет, получат штраф в пределе 1020 грн (2500 руб), а в случае повторного нарушения — 10 200 грн. (25 000 руб.)

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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