Daily Mirror: "гость из будущего" Аларик предсказал США уничтожение Хьюстона и Калифорнии

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Соединённым Штатам нужно готовиться к невиданным природным катастрофам, которые случатся в ближайший год, заявил пользователь соцсети Эно Аларик, утверждающий, что прибыл в наше время из 2671 года.

Фото: stotysyhc.ru

По его словам, восточное побережье США уже в сентябре ждёт "мегаураган", в результате стихийного бедствия пострадают Флорида, а также Северная и Южная Каролина.

Затем на американский континент обрушится "электрический град", представляющий из себя огненную смесь из града и молний.

"В моё время 2023 и 2024 годы считаются худшими годами в истории", — цитирует Аларика издание Daily Mirror.

"Путешественник во времени" предупредил, что Хьюстон будет разрушен в начале 2024 года огромным торнадо, а землетрясение в разломе Сан-Андреас вызовет 250-метровое цунами, которое смоет огромные участки калифорнийского побережья.