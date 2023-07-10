Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что российская армия в любом случае одержит победу в ходе украинского конфликта. Об этом сообщает EADaily.
Он подчеркнул: солдаты ВСУ погибают напрасно, поскольку Россия превосходит своего противника в численности примерно четыре к одному.
"Какая бы сторона ни перешла в наступление на сильно укреплённые позиции, она потеряет гораздо больше солдат", — считает Маск.
Миллиардер добавил, что под контроль ВС РФ перейдут огромные территории в случае провала контрнаступление украинских войск.
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