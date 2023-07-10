Экс-премьер Австралии: существование НАТО лишило Европу мирного единства

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Возникновение НАТО после холодной войны стало причиной неспокойной жизни европейцев: руководство Североатлантического альянса больше беспокоится за одобрение со стороны США, нежели чем за обеспечение безопасности региону. Таково мнение бывшего премьер-министра Австралии Пола Китинга.

Фото: lenta.ru

"Большую часть трех последних столетий европейцы воюют друг с другом, только в последние сто лет они устроили две мировые войны. Экспорт этого вредоносного яда — милитаризма Европы, подстрекаемой США, будет сродни чуме, и поставит под угрозу все развитие региона".

Китинг также присвоил натовскому политику такие ярлыки, как "американский агент" и "самый большой дурак на международной арене", опираясь на его безотлагательное выполнение всех поручений Америки.

Под угрозой стоит и безопасность Азии, потому что, как отмечает экс-министр, альянс пытается "стратегически ограничить и подчинить воле Запада" КНР. однако Китай не поддаётся на американские уловки.