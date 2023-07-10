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РИА Новости: Россия вырвалась вперёд в гонке высокоскоростных вооружений

3:41
Мир

Всё больше государств активно развивают гиперзвуковые технологии. В борьбе за лидерство в этой области помимо Москвы, Вашингтона и Пекина появились новые игроки. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

РИА Новости: Россия вырвалась вперёд в гонке высокоскоростных вооружений
Фото: Военные и коммерческие технологии

В конце июня Франция провела испытания своей новой разработки. Ею стал прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX. Его запуск произошёл на полигоне Бискаррос в департаменте Ланды. Сообщается, что V-MAX успешно достиг заданной высоты и прошёл запланированный маршрут.

Утверждают, что гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до шести тысяч километров в час. По словам инженеров, планер может активно маневрировать на траектории, что затрудняет перехват существующими и перспективными системами ПВО и ПРО. Подчёркивается, что комплекс стратегический. Значит, часть боевых блоков — ядерная.

Возможно, это ответ на российскую гиперзвуковую систему "Авангард". Однако французское изделие, безусловно, слабее. Например, боевой блок "Авангарда" на одном из участков достиг скорости около 27 чисел Маха. Несмотря на это, скорость в шесть тысяч километров в час достаточна для того, чтобы рассматривать V-MAX как гиперзвуковую ударную систему.

Недавно Иран присоединился к гонке высокоскоростных вооружений. Сообщается, что в ближайшее время в состав флота будет введён эсминец Damavand 2. Главнокомандующий ВМС контр-адмирал Шахрам Ирани не сообщил, о какой именно системе идёт речь, но известно, что разработана ракета под названием Fattah.

Это вызывает озабоченность в Израиле, так как их система "Железный купол" предназначена для перехвата целей с гораздо более низкой скоростью. В то же время Израиль пока не распространялся о собственных разработках подобного типа. Иран становится первой гиперзвуковой державой на Ближнем Востоке.

В Восточной Азии лидирует Китай, который уже в 2019 году продемонстрировал свою гиперзвуковую технологию на военном параде. Одной из разработок является ракета DF-17 с боевым блоком DF-ZF, которая разгоняется до десяти чисел Маха и имеет дальность до 2500 километров. Она может быть оснащена как обычным, так и ядерным вооружением.

Северная Корея также имеет свои гиперзвуковые амбиции. В январе она провела два запуска, привлёкших значительное внимание соседей. Одна из ракет, названная "Хвасон-8", оснащена планирующим боевым блоком. Её характеристики засекречены. Утверждают, что ракета успешно поразила цель на расстоянии около 700 километров.

В США также существует несколько программ разработки гиперзвукового оружия, но ни один образец пока не прошёл полный цикл испытаний. Вице-адмирал ВМС Джонни Вулф призывает "срочно наверстать отставание", особенно по отношению к Китаю и РФ.

Россия, в свою очередь, уже вооружена стратегическим комплексом "Авангард", аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и начинает принимать на вооружение противокорабельное оружие "Циркон". Все эти системы находятся в серийном производстве. Поэтому в гиперзвуковой гонке с "первой армией мира" (Китаем) Москва пока лидирует.

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Что такое "Кинжал" и на что он способен?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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