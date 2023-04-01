РИА Новости: использование Россией гиперзвукового оружия — серьёзная угроза для США

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США провели испытания новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, однако они оказались неудачными. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

В настоящее время США проводят исследования нескольких видов гиперзвукового оружия, однако ни один из них пока не появился в армии.

"Нам срочно надо наверстать упущенное, поскольку Москва и Пекин впереди нас", — заявил в ноябре американский вице-адмирал Джонни Вулф.

Россия пока является единственной страной, официально обладающей гиперзвуковым оружием. Раньше других на службу заступили "Кинжалы". В декабре 2019 года на боевое дежурство поставили "Авангард", способный разгоняться до 27 чисел Маха. У него межконтинентальная дальность.

В августе 2022 года объявили о принятии на вооружение первой в мире гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". В январе состоялась церемония выхода на боевую службу оснащённого таким оружием фрегата "Адмирал Горшков".

"Главное в том, что даже один этот корабль существенно изменил соотношение сил на море в нашу пользу", — отметил доктор военных наук Константин Сивков.

Данный фрегат в состоянии нанести удар, способный вывести из строя авианосец или несколько кораблей в одиночку, что является причиной беспокойства американцев.

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