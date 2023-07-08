Зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что заставляет Джозефа Байдена поставлять оружие Украине.
Медведев отреагировал на слова президента США, который заявил два года назад в Женеве отказал Владимиру Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО.
Экс-президент России напомнил Байдену, как армия США "позорно бежала из Афганистана".
"Потом, чтобы скрыть позор, разорил экономику Европы. Впоследствии, доставив сотни тонн оружия на Украину, развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией", — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Медведев предположил, что Байден желает доминировать и ограничивать такие строптивые страны, как Россия. Не исключил политик и то, что глава США страдает деменцией.
"Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", — высказал своё мнение Медведев.
Ранее Джозеф Байден объяснил, для чего Украине нужны кассетные боеприпасы.
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