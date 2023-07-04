Президент Украины Владимир Зеленский убеждён, что конфликт с Россией не завершится до тех пор, пока Киев не захватит Крым. Ради достижения невыполнимой цели лидер Незалежной готов уничтожить всю украинскую армию. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Что-то у Зеленского случилось. Не дай Бог, если у него где-то там "гвоздики выпали". Это будет очень опасно для нас", — предупредил он в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт считает, что украинский президент оказался в очень сложной ситуации из-за медленного продвижения ВСУ. Кроме того, недавнее заявление Зеленского о планах на Крым говорит о его невменяемости, отметил Соскин.
"Зеленский, очнись, какая победа? Кто-нибудь может его образумить? Он уже не понимает, что говорит", — указал политолог.
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