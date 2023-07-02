В провинции Мазандеран (север Ирана) задержаны четыре человека, которые хотели организовать теракт. Об этом стало известно от министерства разведки исламской республики.
Уточняется, что террористы планировали применить гранаты и самодельные взрывные устройства против гражданского населения провинции.
Ведомство государства больше не приводит никаких деталей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.