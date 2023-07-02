Tasnim: разведслужбы Ирана предотвратили теракт на севере страны

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В провинции Мазандеран (север Ирана) задержаны четыре человека, которые хотели организовать теракт. Об этом стало известно от министерства разведки исламской республики.

Уточняется, что террористы планировали применить гранаты и самодельные взрывные устройства против гражданского населения провинции.

Ведомство государства больше не приводит никаких деталей.