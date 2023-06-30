Западные лидеры приступили к поиску подходящей кандидатуры для замены действующего президента Украины Владимира Зеленского на посту. Такое мнение выразил экс-премьер страны Николай Азаров.
По его словам, Зеленский стал всё чаще вызывать недовольство на Западе. Как пояснил политик, это связано с провальным контрнаступлением Вооружённых сил Украины (ВСУ), о котором открыто сообщают иностранные журналисты.
"На Западе сейчас ищут кандидатуру, которая заменит Зеленского", — подчеркнул Азаров в соцсетях.
Экс-премьер Украины считает, что американские власти доверяют руководителю Киева Виталию Кличко и председателю Рады Руслану Стефанчуку, следовательно, они могут получить повышение. Кроме того, западные лидеры верят в способность Елены Зеленской, жены украинского президента, управлять государством, уточнил политик.
Ранее Зеленский обвинил Североатлантический альянс в трусости из-за отказа принимать Украину в состав НАТО.
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