Экс-премьер Украины Азаров: Запад ищет кандидатуру для замены Зеленского

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Западные лидеры приступили к поиску подходящей кандидатуры для замены действующего президента Украины Владимира Зеленского на посту. Такое мнение выразил экс-премьер страны Николай Азаров.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, Зеленский стал всё чаще вызывать недовольство на Западе. Как пояснил политик, это связано с провальным контрнаступлением Вооружённых сил Украины (ВСУ), о котором открыто сообщают иностранные журналисты.

"На Западе сейчас ищут кандидатуру, которая заменит Зеленского", — подчеркнул Азаров в соцсетях.

Экс-премьер Украины считает, что американские власти доверяют руководителю Киева Виталию Кличко и председателю Рады Руслану Стефанчуку, следовательно, они могут получить повышение. Кроме того, западные лидеры верят в способность Елены Зеленской, жены украинского президента, управлять государством, уточнил политик.

Ранее Зеленский обвинил Североатлантический альянс в трусости из-за отказа принимать Украину в состав НАТО.