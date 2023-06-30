Reuters: президент Украины Зеленский обвинил НАТО в трусости и поставил ультиматум альянсу

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Если во время июльского саммита Украине не будет вручено официальное приглашение вступить в НАТО, Владимир Зеленский откажется приезжать в Вильнюс.

Фото: https://mosregtoday.ru

Такое заявление сделал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству Reuters.

"Если на саммите в Вильнюсе не будет результата, у него (Зеленского. - Прим. ред.) нет причин и времени ехать", — уточнил украинский чиновник.

По его словам, Зеленский опасается, что европейские лидеры "проявят дефицит мужества" и откажутся принимать Украину в альянс в кратчайшие сроки, как это произошло с Финляндией и Швецией.

По информации авторов материала, страны военного блока считают, что решение о присоединении Украины к НАТО приблизит альянс к войне с Россией.