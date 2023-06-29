Американский полковник Дэвис: любые гарантии НАТО Киеву могут обернуться ядерной войной

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Если Североатлантический альянс предоставит Киеву какие-либо гарантии безопасности, это может привести к ядерной войне. Такое мнение выразил полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Фото: warfiles.ru

По его словам, гарантии для Украины ещё сильнее ухудшат отношения Запада и России. Он считает, что втягивание Киева в зону ответственности НАТО обернётся катастрофическими последствиями для всего мира.

Как подчеркнул офицер в статье для 19fortyfive, США окажутся в опасности в случае прямого вмешательства альянса в вооружённый конфликт.

Дэвис напомнил, что у России есть ядерное оружие для защиты нацбезопасности. Он также обвинил НАТО в запуске долгого и методичного процесса развязывания конфликта неподалёку от границ РФ. Запад допускает большую ошибку, отказываясь прислушиваться к опасениям Москвы из-за продвижения Североатлантического альянса на восток, резюмировал бывший военнослужащий.

Ранее профессор государственного управления Гарвардского университета Грэм Эллисон заявил, что Вашингтон способен предоставить Украине ядерное оружие.