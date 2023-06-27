В Министерстве обороны Великобритании отметили профессионализм российских лётчиков, которые перехватили и сопроводили британские самолёты и истребители над Чёрным морем. Как подчеркнули в военном ведомстве Соединённого королевства, ВКС РФ действовали "очень безопасно".
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в воздух были подняты истребители Су-27, чтобы не допустить нарушения российской границы в акватории Чёрного моря.
"В этом районе (Чёрного моря. — Прим. ред.) были замечены российские самолёты. Королевские ВВС, российские самолёты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере", — цитирует сообщение Sky News.
26 июня над Чёрным морем были замечены британские разведывательные самолёты RC-135 и два истребителя "Тайфун".
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