Су-27 ВКС России сопроводили самолёт и истребители ВВС Британии над Чёрным морем

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские истребители Су-27 не допустил нарушения государственных границ страны и сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 Великобритании.

Кроме того, перехватили два истребителя "Тайфун", сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошёл над акваторией Чёрного моря.

"В воздух была поднята пара истребителей Су-27. При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от государственной границы", — сообщили в военном министерстве страны.

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