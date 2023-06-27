Российские истребители Су-27 не допустил нарушения государственных границ страны и сопроводили самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 Великобритании.
Кроме того, перехватили два истребителя "Тайфун", сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошёл над акваторией Чёрного моря.
"В воздух была поднята пара истребителей Су-27. При приближении российских истребителей иностранные военные самолёты выполнили разворот от государственной границы", — сообщили в военном министерстве страны.
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