Приняла за похитителя: жительница США Фиби Копас застрелила водителя такси

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Полиция штата Техас задержала американку в связи с убийством водителя такси Uber. Женщина по имени Фиби Копас была задержана. Она остаётся под стражей после того, как застрелила водителя, который перевозил её по городу Эль-Пасо в Техасе. По заявлению полиции, Копас решила, что её похищают и увозят в Мексику после того, как увидела дорожные знаки, указывающие на город Хуарес, находящийся в данной стране.

Фото: planetofhotels.com

"Во время поездки Копас решила, что она направляется в Мексику, и она застрелила водителя Пьедра. Расследование не подтверждает факт похищения или то, что Пьедра отклонился от намеченного пути", — сообщили в заявлении полиции города Эль-Пасо, как передаёт телеканал CBC News.

Полиция сообщает, что женщине будут предъявлены обвинения в убийстве в связи с тем, что водитель такси скончался в больнице несколько дней спустя произошедшего.

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