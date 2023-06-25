МИД РФ: Пекин выразил поддержку усилиям Москвы по стабилизации ситуации в стране 24 июня

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Официальный Пекин сегодня выразил Российской Федерации поддержку после произошедшей накануне попытки государственного переворота.

Из заявления российского МИД следует, что Китай поддерживает усилия правительства РФ, направленные на стабилизацию обстановки в стране после событий 24 июня, пишет РИА Новости.

Напомним, о поддержке России ранее сообщил заместитель руководителя МИД КНДР Им Чхон Иль.