Официальный Пекин сегодня выразил Российской Федерации поддержку после произошедшей накануне попытки государственного переворота.
Из заявления российского МИД следует, что Китай поддерживает усилия правительства РФ, направленные на стабилизацию обстановки в стране после событий 24 июня, пишет РИА Новости.
Напомним, о поддержке России ранее сообщил заместитель руководителя МИД КНДР Им Чхон Иль.
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