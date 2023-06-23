WSJ: секретные датчики ВМС США засекли взрыв батискафа "Титан" уже сразу после его погружения

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Командование Военно-морского флота США узнало о взрыве батискафа "Титан" уже через несколько часов после начала погружения глубоководного аппарата.

Фото: flickr.com/ Official U.S. Navy Page

Секретное военное гидроакустическое оборудование смогло засечь звук взрыва корпуса, причём в том же районе, где накануне спасатели обнаружили обломки батискафа.

"ВМС Соединённых Штатов проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился "Титан" в момент потери связи", — цитирует издание The Wall Street Journal представителя американского военного ведомства.

Собеседник рассказал журналистам, что система, зафиксировавшая аномалию, предназначена для обнаружения вражеских подводных лодок.