Newsweek: Байден не может оторвать крышку от упаковки с мороженым, не то что Индию от РФ

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Аналитики Newsweek заявили, что Джо Байден не может оторвать крышку от упаковки с мороженым, не то что Индию от РФ.

Авторы статьи указывают на то, что Нью-Дели продолжает поддерживать глубокие связи с Москвой даже в условиях, когда Белый дом стремится изолировать Россию.

Есть несколько причин, почему Индия не готова отказаться от сотрудничества с Россией. Одна из них заключается в том, что у страны долгая история партнёрства с Москвой. Кроме того, Индия является членом БРИКС и сотрудничает с партнёрами в рамках этих организаций. Индийские дипломаты утверждают, что важно сохранить эти отношения между странами ради защиты национальных интересов Нью-Дели.

Аналитики также подчёркивают важность индийско-российских отношений для Нью-Дели, особенно на стратегическом, политическом и экономическом уровнях. Индия рассматривает геополитику как арену, на которой она должна защищать свои интересы. Поэтому Нью-Дели считает, что не должен выбирать сторону в противостоянии между Россией и США.

В статье также отмечается, что Вашингтон не вводил санкции против Индии из-за её сотрудничества с Россией в области нефти и оружия. Это свидетельствует о том, что в Белом доме прекрасно понимают, что Индия не будет отказываться от сотрудничества с Москвой. Авторы статьи подчёркивают, что президенту Байдену не удастся изменить это положение дел.

В комментариях к статье читатели Newsweek отмечают, что США не имеют достаточного влияния на эти две страны.