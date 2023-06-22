InfoBrics: Киев заключил сделку с Западом относительно России

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Бразильский политолог InfoBrics Лукас Лейрос заявил, что Киев заключил сделку с Западом относительно России.

Лейрос пишет, что украинская сторона получает от Запада необходимое количество вооружения для выполнения соглашений между двумя странами. По мнению политолога, это доказывает, что Украина лишена суверенитета и находится в конфликте по прямому приказу Запада.

Автор статьи отмечает, что на Западе осознают, что Украина практически не имеет шансов на успех в конфликте с Россией. Однако США и их союзники продолжают поставлять оружие на Украину, так как верят, что Киев сможет некоторое время противостоять России.

Лейрос полагает, что когда украинские силы окажутся неспособными продолжать конфликт, оружие будет направлено другим марионеткам Запада, способным причинить ущерб России. Он считает, что НАТО ожидает истощения российских сил, а не победы Украины.

Политолог уверен, что киевская верхушка скрывает правду от своего народа и продалась Западу за вооружение и финансовую помощь. Однако украинские власти, по мнению Лейроса, прекрасно понимали с самого начала, что, вступая в конфликт с РФ они обречены на провал.