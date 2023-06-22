Railfreight: Финляндия столкнулась с проблемами из-за России после запуска крупного транспортного терминала

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Издание Railfreight сообщает, что Финляндия столкнулась с проблемами из-за России после запуска крупного транспортного терминала.

Западная журналистка Майори ван Лейен сообщила, что во время реализации проекта Kouvola RRT в Финляндии возникли трудности, связанные с Россией. Новый транспортный узел, который включает железнодорожный и автомобильный терминал, был задуман как альтернатива финским портам и предназначался преимущественно для транзитных перевозок в Россию и из неё.

Однако из-за украинского конфликта и экономических санкций против России, транзит из РФ снизился, и дальнейшая работа Kouvola RRT оказалась под угрозой. Многие компании в Финляндии прекратили перевозки в Россию, и властям пришлось искать альтернативу.

В итоге было принято решение использовать новый транспортный терминал в качестве сухопутного порта.

Торговые отношения между Финляндией и Россией имеют долгую историю и остаются значимыми для обеих стран. В 2020 году общий оборот торговли между двумя странами составил около 10 миллиардов евро.