Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Почему на АЗС одной сети часто разные цены
Чем полезны в доме комнатные растения
Полковник Матвийчук: удары ВСУ по мостам не имеют никакого отношения к контрнаступлению
Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков раскритиковал российских комиков за мат
Володин: ситуация на Украине – следствие поддержки нацизма Брюсселем и Вашингтоном
Путин: западные страны будут воевать с Россией до последнего украинца
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту: причины и последствия
Участник СВО из Забайкальского края Тунгус сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами
"Турпром": туристы из РФ остались сразу без 13 туроператоров

Railfreight: Финляндия столкнулась с проблемами из-за России после запуска крупного транспортного терминала

1:11
Мир

Издание Railfreight сообщает, что Финляндия столкнулась с проблемами из-за России после запуска крупного транспортного терминала.

Западная журналистка Майори ван Лейен сообщила, что во время реализации проекта Kouvola RRT в Финляндии возникли трудности, связанные с Россией. Новый транспортный узел, который включает железнодорожный и автомобильный терминал, был задуман как альтернатива финским портам и предназначался преимущественно для транзитных перевозок в Россию и из неё.

Однако из-за украинского конфликта и экономических санкций против России, транзит из РФ снизился, и дальнейшая работа Kouvola RRT оказалась под угрозой. Многие компании в Финляндии прекратили перевозки в Россию, и властям пришлось искать альтернативу.

В итоге было принято решение использовать новый транспортный терминал в качестве сухопутного порта.  

Торговые отношения между Финляндией и Россией имеют долгую историю и остаются значимыми для обеих стран. В 2020 году общий оборот торговли между двумя странами составил около 10 миллиардов евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение

Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.

РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Последние материалы
Полковник Матвийчук: удары ВСУ по мостам не имеют никакого отношения к контрнаступлению
Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков раскритиковал российских комиков за мат
Володин: ситуация на Украине – следствие поддержки нацизма Брюсселем и Вашингтоном
Путин: западные страны будут воевать с Россией до последнего украинца
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту: причины и последствия
Итальянская Лукка: достопримечательности древнего города
Участник СВО из Забайкальского края Тунгус сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами
"Турпром": туристы из РФ остались сразу без 13 туроператоров
Депутат Госдумы Гурулёв: в конфликт на Украине может вступить польская банда
Экс-разведчик США Риттер: Байден паникует, потому что боится Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников