Reuters: Финляндия начала строительство 200-километрового забора на границе с Россией

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Власти Финляндии приступили к строительству первого участка забора на границе с Российской Федерацией через две недели после присоединения к НАТО.

Бригадный генерал пограничной службы Яри Толппанен, один из руководителей проекта, заверил, что 200-километровое ограждение высотой три метра из стальной сетки должно защитить страну от нелегальной миграции.

"Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля", — пояснил он в интервью агентству Reuters.

В Хельсинки также опасаются, что Москва может устроить кризис на границе с ЕС, привозя, по примеру соседней Белоруссии, мигрантов с Ближнего Востока, выдавая им визы и отправляя через границу.

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