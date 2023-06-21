Military Watch: Украина хочет задействовать против ВС РФ свой самый опасный танк

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Украина хочет задействовать в противостоянии с Россией самый опасный танк Великобритании.

Новость о возможном задействовании Украиной британских танков Challenger 2 в конфликте с Россией привлекает внимание военных аналитиков и экспертов. Обозреватели Military Watch пишут, что танки Challenger 2, по данным американских источников, считаются самыми боеспособными и мощными танками, переданными Западом Киеву.

Ограниченное количество этих танков находится на вооружении Великобритании, и они редко экспортировались. Однако сообщается, что британские боевые танки были замечены вблизи линии соприкосновения. В связи с этим их появление вызывает вопросы относительно места базирования и времени их первого боя. Однако, согласно мнению экспертов, это может быть связано с реакцией Украины на значительные потери, понесённые ВСУ в начале контрнаступления.

Танк Challenger 2 является основным боевым танком Великобритании. Он был разработан и произведён компанией BAE Systems Land Systems (ранее Vickers Defence Systems). Challenger 2 впервые поступил на вооружение британской армии в 1998 году и до сих пор остаётся одной из самых современных и мощных боевых машин своего класса. Однако его средства управления огнём уже устарели. Он также остаётся одним из немногих танков в мире, который по-прежнему использует нарезное, а не гладкоствольное орудие. Но танк имеет комплексную защиту, включая взрывоустойчивую броню, реактивный динамический защитный комплекс и систему активной защиты.

Важно отметить, что Украина уже задействовала другие переданные ей танки, такие как немецкие Leopard 2 и Leopard 1, а также американские бронемашины Bradley. Однако в ходе столкновений с войсками России эти технические средства понесли значительные потери.