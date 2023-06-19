Sohu: Блинкен "с горя" прилетел в Китая, желая насолить России

У госсекретаря США Энтони Блинкена было несколько причин прилететь в Китай. И одна из этих причин связана с Россией, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: РИА Новости

Блинкен прибыл в Пекин 18 июня с официальным двухдневным визитом. Прошло пять лет с тех пор, как высокопоставленный американский дипломат посещал Пекин, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Визит Блинкена должен был состояться ещё в начале года. Но тогда поездка сорвалась из-за инцидента с воздушным шаром, пролетевшим над территорией США. В Вашингтоне тогда заявили, что это было разведывательное устройств. В Пекине же подчёркивали, что это обычный метеозонд.

По мнению авторов материала, на этот раз Блинкен приехал в Пекин "с горя", в попытке уговорить китайское руководство хотя скорректировать свой политический курс.

Они считают, что одна из причин визита госсекретаря в Китай связана с Россией. В США хотели бы, чтобы Китай прекратил сотрудничество с Российской Федерацией. Антироссийская кампания, развёрнутая Западом, не принесла нужного результата. И более того, ситуация становится всё более неблагоприятной для самих западных стран.

Однако Китай не позволит диктовать какие-то условия, подчёркивается в материале. В Пекине неоднократно заявляли, что ни США, ни кто-либо ещё не имеют права контролировать отношения между Китаем и Россией. И советовали отбросить фантазии, что иметь дело с КНР можно с позиции силы.

Авторы материала предполагают также, что госсекретарь убеждал своих китайских собеседников, чтобы Пекин прекратил сокращать вложения в ценные бумаги американского казначейства. Но и здесь он едва ли мог рассчитывать на успех, считают авторы материала.