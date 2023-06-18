Экс-советник Кучмы Соскин объяснил, из-за чего провалилось контрнаступление ВСУ

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Украинское контрнаступление потерпело крах из-за фатальной ошибки лидера страны Владимира Зеленского, который решил начинать наступательные действия, не имея западного вооружения в необходимом для этого количестве. Такое мнение высказал бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Телеграм

"Наступление началось, и ничего не получается. Наших много погибло, раненых много", — сказал Соскин в своём блоге на YouTube.

Эксперт отметил, что для успеха у Киева просто не хватило оружия: танков, боеприпасов и бронетехники, не говоря уже об отсутствующих истребителях. И пока Украина не получит обещанные американские самолёты F-16, прорваться сквозь российскую линию обороны у неё не получится.

Поэтому политолог предложил либо отказаться от наступления, либо изменить стратегию.

Ранее Соскин уже призвал снять с должности президента Зеленского после неудачи ВСУ в наступлении.