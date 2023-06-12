Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВС РФ уничтожили нацбат "Арей", заявивший о взятии Нескучного на острие Времьевского выступа
Заявление ВСУ о захвате 90 квадратных километров прокомментировал Марков
MF: гепатолог Южнова рассказала о взаимосвязи формы тела и жировой болезни печени
Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления
Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся
Растения используют одинаковые удобрения: клубника и роза
Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах
Названы 5 продуктов, которые защитят от инфаркта
Марков о прощании с Берлускони: Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга

Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского

1:12
Мир

Репутация украинского президента Владимира Зеленского серьёзно пострадала благодаря новому шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона. На это обратил внимание экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского
Фото: скрин видео

"Взрывчатка Соединенных Штатов взорвалась под Зеленским. Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, слугам народа и по Украине, естественно", — сказал Соскин в своём блоге на YouTube.

Политолог добавил, что подобных ударов в частотой раз в неделю Зеленский точно не выдержит, и от него тогда "останутся лишь рожки да ножки".

Соскин подчеркнул, что попытки Зеленского уволить "нахального журналиста" были разоблачены в шоу "Такер в Twitter*", что негативно сказалось на репутации украинского президента среди западной публики, выставив его лицемером.

Теперь Зеленский не сможет просто так взять и выбраться из той лужи, в которую он сел, заключил Соскин.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Онколог назвал семь самых опасных видов рака

Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.

Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Последние материалы
MF: гепатолог Южнова рассказала о взаимосвязи формы тела и жировой болезни печени
Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления
Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся
Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского
Растения используют одинаковые удобрения: клубника и роза
Ученые активно строят реальный тяговый луч
Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах
Названы 5 продуктов, которые защитят от инфаркта
Как водители меняют клиренс авто, не подозревая об этом
Марков о прощании с Берлускони: Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников