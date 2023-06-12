Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского

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Репутация украинского президента Владимира Зеленского серьёзно пострадала благодаря новому шоу бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона. На это обратил внимание экс-советник Кучмы Олег Соскин.

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"Взрывчатка Соединенных Штатов взорвалась под Зеленским. Это колоссальной мощи международный репутационный удар по Зеленскому, его группе, слугам народа и по Украине, естественно", — сказал Соскин в своём блоге на YouTube.

Политолог добавил, что подобных ударов в частотой раз в неделю Зеленский точно не выдержит, и от него тогда "останутся лишь рожки да ножки".

Соскин подчеркнул, что попытки Зеленского уволить "нахального журналиста" были разоблачены в шоу "Такер в Twitter*", что негативно сказалось на репутации украинского президента среди западной публики, выставив его лицемером.

Теперь Зеленский не сможет просто так взять и выбраться из той лужи, в которую он сел, заключил Соскин.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.