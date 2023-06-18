Американские пользователи Сети обвинили президента Украины Владимира Зеленского в гибели народа Незалежной из-за его эго. По мнению комментаторов, ему стоит подписать капитуляцию.

Как подчеркнули юзеры, в сложившейся ситуации виноват исключительно сам Зеленский.

"Сколько ещё жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?" — написал один из пользователей под постом украинского лидера в Twitter* о тренировках ВСУ западными кураторами.

"Обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли. Контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины", — поддержал другой.